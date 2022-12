Qatargate, Gentiloni: ferita reputazione del Parlamento UE

STRASBURGO, 14 DIC – “E’ una vicenda vergognosa che va presa sul serio perchè può essere una ferita alla reputazione del Parlamento e delle istituzioni europee”. Così il commissario Ue all’economia, Paolo Gentiloni, durante un punto stampa a Strasburgo. “Bisogna reagire per rendere più forti i fattori di trasparenza e per difendere il prestigio delle istituzioni”, ha concluso Gentiloni.

Rutte – “Sono sotto shock per le notizie che emergono su questi casi di corruzione ma sono anche rimasto colpito dalla reazione della presidente del Parlamento Europea Roberta Metsola negli ultimi giorni: ha il mio pieno sostegno per andare fino in fondo”. Lo ha detto il premier olandese Mark Rutter arrivando al summit Ue-Asean.

Schinas – “Voglio che questa istituzione resti un bastione della democrazia e questa non è stata una buona settimana: sono felice che il Parlamento abbia preso azioni immediate e si guadagni nuovamente la fiducia dei cittadini”. Lo ha detto Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione Europea, parlando a Strasburgo. “Tutti i miei interventi pubblici, non solo quando ero in Qatar, ma sempre, sono compatibili al 100% con le politiche della Commissione: non inventiamo cose alla Commissione, ma ci basiamo sui documenti e le strategie prodotte dagli uffici”, ha aggiunto parlando a proposito delle sue esternazioni via Twitter sul Qatar. (ANSA)