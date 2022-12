Von der Leyen: centinaia di generatori in viaggio verso Ucraina

Parigi, 13 dic. (askanews) – Centinaia di generatori sono diretti verso l’Ucraina. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, aggiungendo che “in questi tempi di sofferenza e oscurità, è veramente importante portare luce in Ucraina”. Un totale di 800 generatori vengono distribuiti in tutta l’Ucraina, compresi 40 grandi generatori forniti per garantire un’alimentazione ininterrotta a 30 ospedali nelle regioni di Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Mykolaiv e Kherson, ha affermato von der Leyen. “È fondamentale mantenere in funzione la rete elettrica ucraina nonostante gli attacchi russi”, ha affermato questa mattina von der Leyen durante una conferenza internazionale di solidarietà al popolo ucraino, a Parigi.