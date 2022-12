Los Angeles: 69mila senzatetto, sindaca dichiara emergenza

Karen Bass ha giurato ieri come prima donna sindaco di Los Angeles nelle mani della vice presidente Usa, Kamala Harris. Alla cerimonia di insediamento ha affermato che il suo primo compito come sindaco sarà quello di dichiarare i senzatetto come uno stato di emergenza per la città.

Gli homeless sono aumentati nell’area di Los Angeles dopo la pandemia di Covid: la contea ha pubblicato un rapporto del 2022 a settembre da cui è emerso che al suo interno ci sono 69mila 144 persone senza alloggio, con un aumento del 4,1%, e 41mila 980 persone nella metropoli, con un aumento dell’1,7% dal 2020.ù

«La mia dichiarazione di emergenza riconoscerà la gravità della crisi e aprirà nuove strade per massimizzare la nostra capacità di trasferire urgentemente le persone in spazi interni e di farlo per sempre», ha affermato Bass durante la cerimonia al Microsoft Theater. Il sindaco ha in programma di trovare una sistemazione per 17mila persone nel suo primo anno in carica: «Conosciamo la nostra missione, dobbiamo costruire alloggi in ogni quartiere – ha precisato –. Non possiamo continuare ad affollare quartieri che sono già sovraffollati».