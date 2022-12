Roma, spari durante riunione condominiale: tre morti e due feriti

Tre persone sono state uccise a colpi di pistola domenica mattina in un bar di via Monte Giberto, in zona Fidene, e due sono rimaste ferite in modo molto grave, in quella che si è trasformata in una mattinata di terrore.

Stando alle primissime ricostruzioni, i colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi poco prima delle 10, davanti agli occhi terrorizzati dei passanti e delle persone che in quel momento stavano facendo colazione.

La sparatoria sarebbe avvenuta all’interno del gazebo del bar, dove si stava tenendo una riunione di condominio: uno dei partecipanti, un uomo secondo quanto trapelato, all’improvviso ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, uccidendo due donne e un uomo e ferendone gravemente altre due persone.

Sul posto i carabinieri, che hanno recintato la zona, e numerose ambulanze che hanno fatto la spola tra gli ospedali per trasferire i feriti. www.romatoday.it