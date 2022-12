Rimorchiatore traghetta 49 migranti nel porto di Messina

Sono complessivamente 49 i migranti a bordo del rimorchiatore Megrez che stanno per sbarcare sul Molo Norimberga di Messina. Fanno parte del gruppo di circa 400 persone a bordo del peschereccio soccorso ieri sera al largo di Brancaleone, in Calabria.

L’imbarcazione, scortata da tre unità della Guardia Costiera, si è diretta prima verso il porto di Reggio Calabria, dove questa mattina sono sbarcati circa 200 migranti, e poi verso il porto di Messina dove la prefettura ha già predisposto l’accoglienza per altri 49. https://tg24.sky.it