Inchiesta Qatar, Gentiloni: “vicenda vergognosa”

“E’ una cosa gravissima, se quello che emerge da prime decisioni procura Bruxelles fosse confermato si tratterebbe di esponenti del Parlamento e attivisti che avrebbero ricevuto soldi per chiudere un occhio sulle condizioni di lavoro in Qatar.

Una vicenda vergognosa e intollerabile”. Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, precisando che “se si confermerà che qualcuno ha preso soldi per cercare di influenzare l’opinione del Parlamento europeo penso che sarà veramente una delle più drammatiche storie di corruzione di questi anni”. tgcom24.mediaset.it

(adnkronos) – “E’ un danno reputazionale molto serio per il Parlamento Europeo”, insiste Gentiloni. “Se si confermerà che qualcuno ha preso soldi per influenzare l’opinione” su decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo, si tratterebbe “di una delle più drammatiche storie di corruzione di questi ultimi anni“.

“Sono certo che il Parlamento europeo lavorerà seriamente contro” ogni forma di “corruzione”. “Bruxelles sappiamo benissimo che è la città con maggiore presenza di lobby economiche, statali, Ong: tutti hanno una sede a Bruxelles. E quindi i rischi di corruzione vanno contenuti con serio lavoro del Parlamento europeo”, ha detto il Commissario Ue.