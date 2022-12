Usa: finora 19 miliardi di aiuti militari a Kiev

ARMI USA – La Casa Bianca ha annunciato che il presidente americano Joe Biden ha autorizzato un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina, dal valore di 275 milioni di dollari.

Il Pentagono, riferisce la Cnn, ha spiegato che si tratta di armi e munizioni d’artiglieria, oltre ad equipaggiamento per rafforzare le difese aeree. Dall’inizio dell’invasione russa, gli Stati Uniti hanno fornito oltre 19 miliardi di aiuti militari a Kiev, precisa il dipartimento americano della Difesa.

BULGARIA – Il parlamento bulgaro, intanto, ha approvato per la prima volta l’invio di armi in Ucraina dopo l’invasione russa di febbraio. Il via libera dell’Assemblea Nazionale era arrivato oltre un mese fa, ma solo oggi è stata approvata la lista delle armi da mandare, con 148 voti a favore su 240.

La lista è top secret, ma fonti del governo hanno fatto sapere che si tratta di armi leggere e munizioni. La Bulgaria è uno dei pochi paesi Ue che finora non aveva mandato armi a Kiev. A porre il veto è stato a lungo il partito socialista, che faceva parte della precedente coalizione di governo. Oggi questo partito ha votato contro l’invio, assieme ad altre formazioni filo russe. (adnkronos)