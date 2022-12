Mattarella positivo al Covid, Crisanti: “leggerezza alla Scala senza mascherina”

“A mio avviso, se posso dirlo, il presidente Mattarella ha commesso una leggerezza”: Andrea Crisanti, commentando la notizia della positività al Covid di Sergio Mattarella, non ha potuto non sottolineare il fatto che il capo dello Stato non abbia indossato la mascherina alla Prima della Scala di Milano lo scorso 7 dicembre. “Non so se il presidente si è contagiato in quell’occasione, questo non si può stabilire, ma sicuramente quella era un’occasione a rischio, il presidente è una persona anziana, siccome le persone anziane se si infettano, specialmente fragili, sono a rischio di morire, forse avrebbe fatto bene a dare l’esempio”, ha dichiarato il virologo e senatore del Pd all’agenzia Dire.

“Personalmente se fossi andato a quella serata, io sarei andato con la mascherina – ha proseguito Crisanti -. Poi è chiaro che c’è una scarsissima accettazione sociale per queste misure, è molto difficile farle accettare”. Secondo lui, si sarebbe trattato di “un caso di pressione psicologica, come dicono gli inglesi, di ‘peer pressure’, di omologazione al fatto che nessuno più usa cautele di sicurezza in Italia”. L’esperto, comunque, pensa che Mattarella non correrà rischi perché ha “fatto più vaccinazioni”.

Il professore di microbiologia all'Università di Padova, infine, ha ricordato che il Covid "non si è depotenziato per niente, è che siamo vaccinati. Guardiamo a quello che sta succedendo in Cina, non si è depotenziato per nulla, abbiamo il vaccino, Mattarella si è vaccinato diverse volte e quindi è probabile che nel giro di pochi giorni superi questo evento". Parlando dell'eventualità di fare appelli al governo affinché ripensi ad alcune misure di precauzione, Crisanti ha detto: "Lo ritengo inutile, perché ideologicamente questo governo ha cancellato il Covid".