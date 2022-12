Malore alla guida dello scooter. Si accosta e muore

E’ precipitato per diversi metri in un dirupo e quando i soccorritori lo hanno raggiunto era già deceduto. Tragedia ieri pomeriggio intorno alle 13 in località Castello, paesino del Morianese. Massimo Frangioni, 60 anni, residente a meno di un chilometro dal luogo della tragedia, si trovava in sella al suo scooter quando, probabilmente a causa di un malore, si è fermato, ha lasciato il mezzo, si è accasciato ed è caduto nel burrone.

Lanciato l’allarme, sul posto è arivata la Misericordia di Marlia, ma medici e volontari hanno trovato l’uomo già deceduto. Sul posto anche la Municipale di Lucca e i vigili del fuoco.

