Capalbio, 48enne si accascia e muore davanti al compagno

CAPALBIO SCALO. Si era fermata alla tabaccheria. È uscita dal negozio insieme al suo compagno al quale aveva detto di non sentirsi bene. Si è messa seduta su una panchina e da lì non si è più rialzata. È morta così oggi, mercoledì 7 dicembre, Valeria Nobili, 48 anni, da qualche anno titolare del BarCaccia (che dal 2020 aveva trasformato anche in edicola), a due passi dalla sede del Comune.

La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello.

www.iltirreno.it