Anarchici greci rivendicano attentato a Susanna Schlein

Un gruppo di anarchici greci ha rivendicato l’attentato incendiario contro due auto di Susanna Schlein, Primo consigliere dell’Ambasciata italiana ad Atene. Il gruppo, dal nome “Carlo Giuliani revenge nuclei”, ha detto di avere agito in solidarietà con il detenuto anarchico Alfredo Cospito in carcere in Italia. Il gruppo anarchico greco, che prende il nome dall’attivista italiano ucciso dalla polizia durante il G8 di Genova nel 2001, ha dichiarato a proposito di Cospito: “Compagno, per quanto cerchino di seppellirti, non ti dimenticheremo mai”.

L’attentato, commesso lo scorso 2 dicembre, non ha provocato vittime o feriti. Un ordigno artigianale ha distrutto uno dei due veicoli nel parcheggio della residenza della Schlein. Un altro ordigno artigianale, posto vicino alla seconda auto diplomatica, non è esploso.

Alfredo Cospito è stato arrestato nel 2012 insieme un altro uomo, Nicola Gay, dopo l’aggressione avvenuta nel maggio dello stesso anno ai danni di Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, che era rimasto ferito alle gambe. tgcom24.mediaset.it