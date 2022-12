Usa: 11 miliardi di dollari per iniziative di deterrenza nel Pacifico

ANSA – WASHINGTON, 07 DIC – Intesa al Congresso per almeno 800 milioni di dollari di ulteriori aiuti militari a Kiev per il prossimo anno, secondo la legge da 858 miliardi per le spese della Difesa concordata in parlamento dopo lunghi negoziati. Il provvedimento autorizza anche sino a 10 miliardi di dollari in cinque anni a favore della difesa di Taiwan e 11,5 miliardi di dollari di nuovi investimenti per rafforzare le iniziative di deterrenza nel Pacifico. Lo riferiscono i media Usa.

Il ministro russi degli Esteri Lavrov: “Questa organizzazione, la NATO, orami rivendica il dominio non solo in Europa, ora la responsabilità dell’alleanza vorrebbe estendersi anche alla regione indo-pacifica per mettere l’India contro la Cina, lo dicono apertamente. È stato formulato il concetto di indivisibilità della sicurezza, a dispetto dei pronunciamenti dell’OSCE. Adesso dicono che la sicurezza della regione euro-atlantica e quella dell’indo-pacifico sono indivisibili. Il che servirà a giustificare l’espansione della NATO in Asia”. https://t.me/letteradamosca/10821