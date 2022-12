Milano, tributo a Mario Monti: Mattarella e von der Leyen alla Bocconi

foto archivio

MILANO – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all’Università Bocconi a Milano in occasione dell’evento “Bocconi. L’Italia e l’Europa” per un tributo all’ex presidente del Consiglio ed economista Mario Monti. Sono giunti all’ateneo milanese la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, i ministri degli Esteri e dell’Istruzione Antonio Tajani e Anna Maria Bernini, il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, la senatrice a vita Liliana Segre e l’ex premier Romano Prodi. (ITALPRESS)

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’università Bocconi di Milano per la cerimonia di passaggio del testimone da Mario Monti ad Andrea Sironi per la presidenza della Bocconi.

L’ex presidente del Consiglio lascia il suo incarico e al suo posto arriva Sironi, ex rettore dell’ateneo e oggi presidente di Assicurazioni Generali e di Fondazione Airc.