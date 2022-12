Usa, Trump Organization condannata per frode fiscale

La Trump Organization è stata ritenuta colpevole di tutte le accuse nel processo celebrato a New York. Lo ha stabilito una giuria dopo due giorni di camera di consiglio. La holding del tycoon è accusata di frode fiscale per aver remunerato alcuni suoi manager senza dichiararlo al fisco. Donald Trump e i suoi figli non erano sul banco degli imputati, ma si tratta di un verdetto con effetti pesanti sull’immagine di Trump, candidato alla Casa Bianca, e sui rapporti della società con banche e istituti di prestito.

La Trump Organization è il “conglomerato” che gestisce le attività imprenditoriali dell’ex presidente degli Stati Uniti. La sentenza ha riconosciuto due entità legate alla Trump Organization colpevoli di tutti i 17 capi d’accusa, dopo i bonus e i regali di lusso concessi ad alcuni associati senza riportare le operazioni al fisco. In precedenza, Allen Weisselberg, che all’epoca dei fatti era chief financial officer della Trump Organization, si è dichiarato colpevole di aver organizzato il sistema di frodi, senza coinvolgere Trump. tgcom24.mediaset.it