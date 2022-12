Kiev: scorte di armi della Russia in esaurimento

Kiev, 6 dic. (Adnkronos) – Il capo della direzione dell’intelligence ucraina Kyrylo Budanov ha affermato che la Russia ha missili a sufficienza per diversi massicci attacchi contro l’Ucraina, tuttavia precisando su Telegram che “la scorta di armi ad alta precisione nella Federazione Russa è già in fase di esaurimento. Hanno raggiunto da tempo il minimo critico. Tuttavia, come possiamo vedere, hanno deciso di andare fino in fondo, cioè a zero. Il che, in linea di principio, è molto negativo per la stessa Federazione Russa e i militari sono consapevoli di questo problema”.

“La Russia continua a costruire missili – ha aggiunto Budanov – ma la produzione è minuscola rispetto alla quantità che usano e limitata solo a pochi tipi di armi ad alta precisione”.

ANSA – ROMA, 07 novembre 2022 – Per attaccare le infrastrutture civili dell’Ucraina, la Russia ha utilizzato circa l’80 per cento dei suoi missili. Lo afferma il rappresentante della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino Vadim Skibitsky, citato da Ukrainska Pravda, aggiungendo che alla Russia “sono rimasti 120 Iskander”.