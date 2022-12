Germania, morta una delle 2 ragazzine accoltellate vicino a scuola

BERLINO, 05 DIC – Un uomo armato di coltello ha sferrato un attacco in una scuola in Germania, ferendo almeno due ragazzine in modo grave. È accaduto a Illerkirchberg, a sud di Ulm, nel Baden-Wuertteberg. Secondo la Bild on line due adolescenti di 13 e 14 anni sono state portate in ospedale di urgenza con gravi ferite.

E’ morta la 14enne che era stata colpita da un uomo armato di coltello, mentre andava a scuola a Illerkirchberg. L’adolescente era rimasta gravemente ferita insieme a un’altra ragazzina di 13 anni. L’aggressore era scappato all’interno di un alloggio comunale per i profughi. La polizia, dopo aver fatto irruzione nell’edificio, ha fermato tre uomini: tra loro dovrebbe esserci l’autore degli accoltellamenti. Proseguono, intanto, le indagini sul movente e su eventuali legami tra assalitore e vittime. tgcom24.mediaset.it