Obbligo vaccinale, tutto lasciava presagire la decisione della Corte

Avv. Roberto Martina – L’obbligo vaccinale con sieri non ancora testati è legittimo.

Lo afferma oggi 01/12/2022 il comunicato ferale della Corte Costituzionale. Un comunicato triste da commentare ma sicuramente non inatteso.

Dalla fissazione dell’udienza così lontana, alla nomina del Prof. D’alberti nel collegio dei 15 giudici costituzionali, dagli endorsement anche recentissimi di Mattarella ai vaccini, alle mascherine tenute dai giudici stessi in udienza e ancora ai 650 milioni di euro in finanziaria 2022/2023 per l’acquisto di altri vaccini anti-covid19, alla mancata abrogazione dell’obbligo vaccinale over 50 alle sanzioni già in arrivo … tutto lasciava presagire questa decisione di rigetto.

Non ci siamo mai fatti illusioni sull’accoglimento delle questioni apicali della sicurezza e dell’efficacia dei cd vaccini ma neanche ci aspettavamo che sarebbe stata rigettata addirittura la questione meno dolorosa per l’Erario, quella relativa alla possibilità dei sanitari non vaccinati di lavorare senza contatti interpersonali. È la notte più buia della Repubblica. Abbiamo la evidente riprova di una precisa volontà di punire e di ridurre il cittadino all’obbedienza.

Possiamo aspettare di leggere le motivazioni della sentenza e senz’altro lo faremo – anche perchè è troppa la curiosità di scoprire quali tecnicismi avranno congegnato per smentire una giurisprudenza costituzionale consolidata e per dimostrare che 2 più 2 non fa 4.

Possiamo raccontarcela con le parole più originali: bio-totalitarismo, nazismo, totalitarismo, bio-politica o altre, fate voi… la sostanza resta la stessa: è stata emessa una sentenza il cui contenuto è solo uno: Violenza pura.

Il problema non è solo il veder legittimare le condotte passate o il fatto di veder nuovamente calpestato il diritto e la Giustizia – per di più dal consesso italiano più importante. Nel suo comunicato la Corte afferma “Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario”. In altre parole, il decreto 44/2021 sarebbe legittimo perchè c’era la pandemia.

Il problema quindi è anche, o soprattutto, il nostro futuro. Sì perché adesso l’articolato del decreto 44/2021 insieme a questa sentenza della Corte Costituzionale, davanti ad una delle tante e ampiamente preconizzate pandemie, rappresentano il dispositivo giuridico perfetto per far scattare a comando l’introduzione di altri obblighi di vaccinazione con sostanze non ancora del tutto sperimentate. In futuro potranno nuovamente discriminare, ammalare e depopolare… a norma di legge.

Sono forse troppo schietto, me ne rendo conto, ma sono stufo e mi va di dire le cose come le penso, piaccia o meno. Le norme e questa sentenza costituzionale trasudano di violenza contro le persone.

Gli Avvocati Liberi però non si arrendono e ricorreranno sicuramente Strasburgo, vada come vada, perchè come vedete la posta in gioco è troppo alta per non tentare ogni strada ancora legittima.

Lo facciamo da Avvocati ma lo facciamo da genitori, da figli, da compagni etc…

Lo facciamo anche per questo paese umiliato da gente che come si vede non appartiene al popolo.

Gente che non merita di poggiare un solo dito del piede sul suolo di questa Nazione.

Gente che ha il solo pregio di ubbidire a comando senza sentire scrupoli perchè ha venduto l’anima ai finanzieri internazionali, direttamente o indirettamente.

Facciamoci coraggio quindi e continuiamo a predicare la Verità e a lottare in ogni modo, ciascuno per come sa e come può.

I partiti della raccolta firme di agosto si ritengano diffidati e la piantino con velleità egoiche: o si va insieme insieme o saremo letteralmente spacciati.

Uniamoci e stringiamoci tra noi, quindi, consapevoli che la fede e la speranza serviranno a ben poco, come a poco sono servite ai martiri.

Macte Animo 🇮🇹👊🏻

Avvocati Liberi – https://t.me/avvocati_liberi