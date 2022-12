Meteo, freddissimo: meno 44 gradi in Siberia

Quanto accade ricorda gli inverni 1929, 1956, 1985, 1996, 2012, 2018. Non accadeva da molti anni. Come spiega il sito www.ilmeteo.it, sta prendendo forma il gigantesco Orso Russo, una figura atmosferica chiave in grado di condizionare il clima in Europa e in Italia. Mentre l’Italia è alle prese con l’ennesima ondata di maltempo degli ultimi giorni, allargando il nostro sguardo all’intero emisfero iniziano ad intravedersi dai modelli meteorologici dei segnali davvero molto interessanti.

Ma cosa significa Orso Russo? Gli appassionati di meteorologia chiamano simpaticamente così l’Anticiclone Russo-Siberiano, una delle principali figure bariche mondiali che condiziona in modo determinante gli inverni di Asia ed Europa. Ebbene, in questo momento sta tenendo in fibrillazione non solo i meteorologi di due continenti, ma anche le autorità pubbliche che quest’anno sono particolarmente preoccupate dell’arrivo del freddo perché proprio intense ondate di gelo potranno mandare in tilt il sistema di forniture energetiche a causa della crisi geopolitica internazionale. affaritaliani.it

Ecco che cosa sta accadendo in Cina