Covid, Fauci interrogato sotto giuramento: non ricorda niente

di Maurizio Blondet – Premessa: FDA (Food and Drugs Administration, l’ente statale che autorizza i farmaci) SOTTO ACCUSA si difende in TRIBUNALE dicendo che non ha mai vietato l’uso dell’ivermectina! Se si fosse saputo che l’Ivermectina cura il virus ed è un efficacissimo anti—virale noto da un settantennio, non sarebbe stato legale autorizzare i sieri mRNA “sperimentali” – come il FDA ha fatto.

La paura delle condanne (cure negate) fa ritrattare l’ente governativo USA con l’implicita ammissione che la cura al covid-19 c’era e c’é! Impossibile autorizzare i sieri covid sperimentali tanto più renderli obbligatori.

“Si è svolta oggi la deposizione di Anthony Fauci nell’ambito della causa avviata dalla Louisiana e dal Missouri, in cui si sostiene che numerosi funzionari dell’amministrazione Biden hanno colluso con i giganti della tecnologia e dei social media e li hanno indirizzati a censurare le voci scientifiche e mediche dissenzienti riguardo al Covid.

L’amministrazione Biden ha collaborato con le piattaforme di social media per censurare e sopprimere i contenuti

La Corte costringe Fauci e Jean-Pierre a rispondere a domande sotto giuramento e a produrre documenti nel caso di collusione Biden-Big Tech.

Tribunale: Fauci deve testimoniare sotto giuramento sul coinvolgimento nella censura dei social media COVID

Non sappiamo molto di quello che è successo. La deposizione, pur essendo stata registrata, non è stata trasmessa in streaming. Sembra che ci sia un ordine di protezione che vieta alle parti o ai presenti di registrare separatamente.

Prima della deposizione, il procuratore generale del Missouri (e senatore eletto) Eric Schmitt ha promesso che avrebbe cercato di ottenere risposte da Fauci:

“Domani, insieme al mio collega della Louisiana, il mio ufficio e io deporremo contro il dottor Anthony Fauci nella nostra causa contro l’amministrazione Biden per la presunta collusione con le società di social media per censurare la libertà di parola”, ha dichiarato il procuratore generale Schmitt. “Da quando abbiamo intentato la nostra storica causa, abbiamo scoperto documenti e scoperte che dimostrano un chiaro coordinamento tra l’Amministrazione Biden e le società di social media per censurare la libertà di parola, ma non abbiamo ancora finito. Abbiamo intenzione di ottenere risposte per conto del popolo americano. Restate sintonizzati”.

Non è chiaro quante risposte siano state date. Il procuratore generale della Louisiana Jeff Landry, che ha assistito alla deposizione, ha twittato che Fauci aveva una mancanza di memoria.

È stato incredibile passare 7 ore con il dottor Fauci. L’uomo che da solo ha distrutto l’economia degli Stati Uniti basandosi sulla “scienza”. Per poi scoprire che non ricorda praticamente nulla della sua risposta al Covid!

Di Nicholas Ballasy

Aggiornato: 24 novembre 2022 – Il procuratore generale della Louisiana Jeff Landry ha dichiarato che il dottor Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e principale consigliere medico del presidente degli Stati Uniti, non è riuscito a ricordare i dettagli della sua risposta al COVID-19 durante una deposizione.

Landry e il procuratore generale del Missouri Eric Schmitt hanno interrogato Fauci nell’ambito della loro “causa contro il governo federale per la presunta collusione con le aziende di social media per censurare la parola”.

Secondo un comunicato stampa dell’ufficio di Landry, “la Louisiana e il Missouri hanno intentato questa causa storica nel maggio del 2022 e da allora hanno portato alla luce una serie di scoperte che dimostrano che il governo federale e l’amministrazione Biden hanno collaborato con le società di social media per censurare il discorso su argomenti come la COVID-19 e altre questioni”.

Landry ha commentato la deposizione di Fauci mercoledì.

Prima della deposizione, Landry ha detto che sperava di “scoprire quanto #Fauci fosse coinvolto nella censura del popolo americano durante la pandemia di COVID”.

