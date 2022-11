VACCINAZIONE E COSTITUZIONE

VAGLIO DELLA CONSULTA SUI SIERI GENICI SPERIMENTALI

PIAZZA LIBERTA’- puntata di sabato 26 novembre 2022

Ospiti di Armando Manocchia:

Fulvio Di Blasi, Avvocato e Professore di Filosofia, Bioetica e Teoria del Diritto

Paola Persichetti, Insegnante Promotrice di “Onda Consapevole”

Daniele Trabucco, Costituzionalista

Aldo Rocco Vitale, Docente di Filosofia del Diritto

In un contesto in cui nel mondo ci sono tante persone giovani morte per inspiegabili malori improvvisi e tante altre rese invalide per gli eventi avversi dopo il vaccino anti Covid, mercoledì 30 novembre p.v. la Corte Costituzionale è chiamata a decidere sulla legittimità o meno dell’obbligo vaccinale.

Cosa deciderà la Consulta? Alcuni esperti provano a dare una risposta.

Piazza Libertà è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia

IN ONDA OGNI SABATO ALLE 20,30 SU BYOBLU CANALE 262DT CANALE 816SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

cliccando qui ► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Le REPLICHE DI PIAZZA LIBERTA’ vanno in onda

martedì alle 14.30, mercoledì alle 9.30, venerdì alle 9.30 e 23.00