Lombardia, Malpezzi (Pd): Moratti perdente. Mirabelli (Pd): Majorino può vincere

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Letizia Moratti finge di non cogliere il punto politico: quali convergenze possono mai esserci con chi voleva essere il candidato della destra e che ha deciso di scendere in campo -imponendo la sua candidatura e dimenticando di essere stata vice di Fontana e di aver avvalorato tutte le scelte disastrose di quella amministrazione? Moratti sa che non ha alcuna chance: i sondaggi sono chiarissimi. Se vuole il bene della Lombardia dovrebbe fare un passo indietro”. Così Simona Malpezzi, Presidente dei senatori del Pd.

Mirabelli (Pd) – “In Lombardia è sempre più evidente che Majorino può vincere e rappresentare tutti quelli che vogliono cambiare e far funzionare la sanità, i trasporti e le politiche per la casa. Renzi ha scelto il vicepresidente della giunta di centrodestra, noi di essere l’alternativa”. Così su twitter il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.

Majorino