Energia, in Italia boom del carbone: +56% a ottobre

La produzione di energia in Italia ha visto un boom del carbone, il cui impiego nelle centrali elettriche a ottobre è cresciuto del 56,6% rispetto allo stesso periodo del 2021.

L’aumento, fa sapere Terna (la società che gestisce la rete elettrica nazionale) è stato dovuto al “programma di massimizzazione della produzione a carbone messo in atto dal governo (Draghi) per il contenimento dei consumi di gas”, che invece è stato stoccato per destinarlo agli stoccaggi per l’inverno. tgcom24.mediaset.it