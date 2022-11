Covid, messaggio di Fauci prima della pensione: “vaccinatevi!”

Ascolta l'articolo

Washington, 23 nov. (askanews) – Il volto scientifico della pandemia negli Stati Uniti va in pensione. Il dottor Anthony Fauci ha tenuto l’ultima conferenza stampa della Casa Bianca sui vaccini contro il Covid-19 e l’ha chiusa con parole chiare: “Il mio ultimo messaggio da questo podio è: per favore, per la vostra sicurezza e per quella della vostra famiglia, andate a ricevere i richiami del vaccino aggiornato, appena siete idonei”. “Sebbene il Covid sia davvero molto importante, è un frammento dei quarant’anni complessivi del lavoro che ho svolto. Quindi lascerò che siano gli altri a giudicare il valore o meno dei miei successi, ma vorrei che le persone ricordassero che in tutti questi anni, ho dato tutto quello che potevo e non ho mai lasciato nulla sul campo” ha detto il consigliere medico del presidente e famoso epidemiologo.

Fauci lascerà l’amministrazine Biden alla fine dell’anno e andrà in pensione, pur mantenendo altri incarichi scientifici. Lo scienziato ha spiegato che il richiamo è necessario perchè il Covid ha delle varianti, rispetto magari ad altri virus come il morbillo, per cui una vaccinazione basta per tutta la vita e non esistono mutazioni.

Fauci ha poi ribadito che è pronto a testimoniare davanti al Congresso rispetto alle politiche adottate in piena pandemia e che non ha avuto timore nel contraddire, anche all’interno dell’amministrazione, le posizioni non scientifiche.La Casa Bianca ha appena lanciato una campagna di sei settimane per somministrare il vaccino aggiornato e aumentare il ritmo delle vaccinazioni tra gli americani.