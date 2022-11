Gela, stroncato da malore: 45enne trovato morto in casa

Ascolta l'articolo

Gela. Sono stati i familiari, nella tarda mattina di ieri, ad accorgersi che era accaduto qualcosa, ma il quarantacinquenne era già privo di vita. Sul posto, in un’abitazione tra le strade del quartiere San Giacomo, sono arrivati i sanitari e le forze dell’ordine, per le prime verifiche. Per l’uomo, però, non c’era più niente da fare.

Pare che sia stato stroncato da un malore. Sono stati effettuati i primi accertamenti. Un dramma per infamiliari, che non avrebbe mai pensato ad un epilogo tragico per il loro congiunto. www.quotidianodigela.it