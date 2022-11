Regionali, Letta: siamo unica alternativa alla destra

Regionali, Letta all’Assemblea del Pd: “D’Amato e Majorino corrono per vincere. Alcune decisioni importanti ci rendono orgogliosi. Alle regionali noi partiamo avendo costruito una coalizione e avendo messo in campo due candidature, D’amato e Majorino, ambiziose, siamo in campo e unica alternativa alla destra. Candidature credibili che possono vincere. Loro corrono per vincere. Faremo lo stesso anche anche per Friuli Venezia Giulia e Molise”.

Il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, sta valutando tempi e modi per lanciare la propria candidatura alla guida del Pd. Un’occasione potrebbe essere domani. Alle 11,30 Bonaccini parteciperà a una iniziativa del suo Circolo, in Piazza Castello a Campogalliano (Modena).

“L’Assemblea del Pd ha definito il percorso congressuale che porterà alle primarie del 19 febbraio. Per chiunque voglia bene al Pd è il momento di impegnarsi e dare il proprio contributo. Domattina alle 11.30 sarò al mio circolo Pd di Campogalliano. Potrete seguirmi in diretta sui miei profili social, Facebook e Instagram. Vi aspetto!”. E’ quanto scrive, sulla propria pagina Facebook, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini con parole che senza esplicitare nulla di definito sembrano alludere a un ipotetico annuncio, domani all’iniziativa nel Modenese, di una possibile discesa in campo nella corsa alla segreteria del Partito Democratico. ANSA