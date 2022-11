Pd, Bonaccini si candida alla segreteria

Stefano Bonaccini si candida alla segreteria del Pd. Si terrà oggi, sabato 19 novembre a Roma, l’Assemblea nazionale del Pd per decidere le nuove regole del congresso anticipato, le date (accordo per il 19 febbraio sulle primarie finali) e le fasi che accompagneranno l’iter congressuale.

Il governatore dell’Emilia Romagna si candida a diventare leader del Pd. E sceglie il suo paese, Campogalliano (Modena), per lanciare la scalata al suo partito.

Regionali Lombardia, Letta: “Con Majorino possiamo vincere”

Roma, 19 nov (Adnkronos) – “In Lombardia la divisione” del centrodestra “consente una apertura di competizione che dobbiamo assolutamente cogliere, perchè quelle candidature andranno a pescare nel campo del centrodestra. Sono convinto che la nostra candidatura attorno a Majorino abbia molte chance di allargarsi, anche rispetto al voto delle politiche, e riuscire in un impresa che sembrava impossibile”. Lo ha detto Enrico Letta replicando alla Assemblea del Pd.