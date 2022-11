Assemblea Pd, Letta: difenderemo la Costituzione

Ascolta l'articolo

Enrico Letta apre l’assemblea nazionale del Pd rinnovando l’impegno a un’opposizione chiara al governo Meloni. L’esecutivo, dice, “cerca lo scontro continuo su tutti i temi identitari. Penso alla vicenda di Catania, alla norma sugli assembramenti. Poi è stato presentato il grande pasticcio istituzionale, la somma di autonomia differenziata e presidenzialismo. Mettono insieme il regionalismo sovranista leghista e la bandiera presidenzialista di FdI. Non lo consentiremo. Difenderemo i principi della Costituzione e di una unità tra i territori”.

(Agenzia Vista) Roma 19 novembre 2022 “Abbiamo costruito coalizioni intorno a noi ed abbiamo messo in campo due candidature ambiziose, quella di Alessio D’Amato e Pierfrancesco Majorino nel Lazio ed in Lombardia, in campo come l’unica alternativa alla destra. Le scelte che abbiamo fatto ci rendono orgogliosi e sono candidature che se la possono giocare fino in fondo e possono vincere”. Lo ha dichiarato il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta aprendo l’assemblea nazionale del partito che si è svolta a Roma nella Sala delle Carte Geografiche di via Napoli.