Intervista al prof. Fulvio Di Blasi

Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi.it, intervista il prof. Fulvio Di Blasi, Avvocato, Dottore di ricerca in filosofia del diritto, Direttore del Thomas International Center for Philosophical Studies (USA), Responsabile Scientifico nonché Mediatore e Professore accreditato dell’ente di mediazione ADR Forum. Già Ricercatore del CNR, Research Associate del Jacques Maritain Center (USA), Director of Ethical Research at Novarete, Direttore del Centro Ricerche Tommaso d’Aquino del Collegio universitario ARCES, Ideatore e Direttore del progetto europeo STEP, Professore di Filosofia presso la University of Notre Dame (USA), di Filosofia e Teoria generale del diritto presso la LUMSA, di Aspetti bioetici del diritto presso la Pontificia Università della Santa Croce (Roma), di Teoria dell’azione presso la John Paul II Catholic University of Lublin (Polonia), autore di circa 200 pubblicazioni in ambito etico giuridico e bioetico.

Il suo ultimo libro: “VACCINAZIONI COVID-19 E COSTITUZIONE”

Evidenza scientifica e analisi etico giuridica

Phronesis Editore – 2022