Esplosione a Istanbul, Erdogan: “vile attentato”

Forte esplosione nel centro di Istanbul, in Turchia, intorno alle 16.20 ora locale (le 14.20 in Italia): sei persone sono morte e 38 sono rimaste ferite, secondo quanto reso noto dal governatore della città, Ali Yerlikaya. Il bilancio però potrebbe aggravarsi. L’esplosione è avvenuta a Istiklal Caddesi, nel quartiere di Taksim sulla sponda europea della città.

Nei filmati diffusi sui social – alcuni ripresi da telecamere di sorveglianza – si vede l’istante dell’esplosione sulla via pedonale Istiklal, avvenuta apparentemente in mezzo ai passanti e subito dopo corpi insanguinati a terra.

Roma, 13 nov. (askanews) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dato un aggiornamento del tragico bilancio dell’esplosione avvenuta nel centro di Istanbul. Il capo di stato, in partenza per l’Indonesia per il G20, ha dichiarato che i morti sono sei e i feriti 53. “E’ stato un vile attentato”, ha aggiunto.La deflagrazione, di cui ancora non si conosce l’origine, è avvenuta nella centralissima via Istiklal, vicino a piazza Taksim.

Condividi