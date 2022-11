Cremlino risponde a Biden: fine conflitto quando obiettivi raggiunti

Per Joe Biden il conflitto in Ucraina “non finirà finché Putin non lascerà il Paese”.

Il presidente americano lo ha detto ai giornalisti al seguito prima di salire sull’Air Force One che lo porterà alla Cop27 a Sharm el Sheikh. La risposta di Mosca non si fa attendere.

(ANSA) – MOSCA, 11 NOV – “L’operazione militare speciale in Ucraina può finire con il raggiungimento dei suoi obiettivi, o il raggiungimento degli obiettivi attraverso negoziati di pace, il che è possibile”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo al presidente americano Joe Biden, secondo il quale il conflitto in Ucraina “non finirà finché Putin non lascerà il Paese”.

