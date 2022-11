Konarè: Meloni voleva cacciare la Francia dall’Africa. Lo farà?

(video di MePiù) Kissinger diceva che chi controlla il denaro, può controllare il mondo. E la Francia questo lo sa. Col Franco CFA, la “République” perpetra il colonialismo del Terzo Millennio in Africa, con la faccia pulita di chi ha “concesso l’indipendenza” a tutti già da decenni. Ma Giorgia Meloni ha recentemente teso una mano ai fratelli africani ponendosi al loro fianco contro l’imperialismo occulto della moneta. Ce lo ricorda Mohamed Konare in questo intervento in esclusiva per MePiù nel quale ripercorriamo la storia della moneta coloniale che ha fatto parlare tutto il mainstream e i politici non più di due anni fa.

