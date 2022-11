Ong, Nicita (Pd): alcuni migranti risultano maggiorenni ma sono minorenni

“Un paio di persone a bordo appaiono minorenni, abbiamo chiesto la loro eta’, ci hanno spiegato che nel passaporto risultava un’eta’ da maggiorenne, ma hanno un’eta’ minore. C’e’ molto nervosismo a bordo”. Cosi’ il senatore Pd Antonio Nicita.

“Sulla nave c’e’ un’infezione molto importante in corso. Il primo interrogativo come e’ stata fatta la visita medica. Sarebbe verificabile se l’informazione potesse entrare nella nave per documentare cio’ che avviene. Possiamo dire che la situazione e’ davvero drammatica”. Lo ha detto Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, dopo una visita nella nave Geo Barents di Medici senza frontiere.

“Sono molto scosso – aggiunge – nel vedere l’autobotte che sta rifornendo di acqua la nave perche’ dalle 22 di ieri le persone a bordo non possono andare in bagno, perche’ sono chiusi. Su questo faremo dei passi importanti anche presso organismi internazionali. Noi riteniamo che a bordo ci siano ancora dei minorenni, almeno uno”. ANSA

