Malore in casa, muore mamma di 38 anni

Tragedia in centro a Livorno nelle prime ore della mattina del 6 novembre quando una donna di 38 anni ha perso la vita in seguito ad un malore in casa. A chiamare i soccorsi, telefonando al 118 (la telefonata viene poi trasferita al 112 numero unico per le emergenze), è stata la figlia minorenne di 12 anni. Sul posto si sono portati il 118 con due ambulanze, di cui una con medico a bordo, e i carabinieri, allertati dal 118. Inutili tutti i tentativi di rianimazione da parte del medico e dei soccorritori. https://www.quilivorno.it

Condividi