Milano, stranieri ubriachi distruggono 8 auto in sosta

Clamoroso incidente in via Marsala, nei pressi dell’incrocio con via Solferino a Milano. Una Golf si è schiantata contro alcune vetture regolarmente parcheggiate. Lo scontro, per fortuna, non lascia feriti gravi ma secondo alcuni testimoni il bilancio poteva essere molto peggiore perché l’auto ha rischiato di travolgere alcuni pedoni.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 di giovedì. Sul posto l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato un equipaggio in codice giallo con un’ambulanza. Presenti anche volanti della polizia di Stato e pattuglie della polizia locale.

Secondo quanto riportato da alcune testimonianze, a bordo della vettura c’erano due uomini. In evidente stato di alterazione, il guidatore ha zigzagato colpendo e distruggendo diverse auto in sosta, 8. Dopo essersi schiantato rischiando di uccidere qualcuno, è stato bloccato dai passanti, che hanno immediatamente chiamato la polizia. Sulla Golf sono state trovate bottiglie e lattine vuote. I due, sembra di nazionalità straniera, sono stati fermati non senza difficoltà: erano molto aggressivi. Sono stati denunciati.

Il traffico in zona è andato in tilt. I rilievi e le indagini sono in mano ai ghisa di piazzale Beccaria, che hanno chiuso la strada per permettere ai soccorritori di lavorare. www.milanotoday.it

Condividi