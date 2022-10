007 ucraini: ‘ha tre sosia, chissà se il vero Putin esiste ancora’

Tre sosia per sostituire Putin in caso di bisogno: la teoria è stata rilanciata dal capo dell’intelligence ucraina Kyrylo Budanov. Che, intervistato dal Daily Mail, ha spiegato come questo stratagemma venga utilizzato proprio per nascondere la situazione ormai degenerata ai vertici del Cremlino. Stando a indiscrezioni mai confermate, lo zar soffrirebbe di malattie come il morbo di Parkinson o il cancro.

Budanov ha detto che già in passato i servizi segreti ucraini avevano avanzato l’ipotesi di controfigure al posto di Putin. “Ora però questa è diventata una pratica normale. Sappiamo in particolare di tre persone che continuano ad apparire al posto suo, ma quante siano in realtà nessuno lo sa – ha raccontato Budanov -. Hanno subito un intervento di chirurgia plastica per assomigliare al presidente”. Un dettaglio difficile da correggere, tuttavia, sarebbe quello dell’altezza: “È l’unico particolare che li tradisce. Lo si può notare nei video. Così come alcuni dettagli unici per ciascuno: gesti impercettibili, il linguaggio del corpo e i lobi delle orecchie”.

Il capo dei servizi di Kiev si chiede adesso “se il vero Putin esista ancora”, “Le ripercussioni ad alti livelli a Mosca sono inevitabili”. Budanov, tra l’altro, aveva già riferito dell’uso di una controfigura da parte di Putin in occasione di un viaggio in Iran. I sospetti sono iniziati qualche mese fa: “Da un po’ di tempo a questa parte non ostenta più il perfetto tedesco che aveva appreso quando lavorava per il Kgb in Germania est, e nelle occasioni ufficiali si fa assistere da un interprete”, aveva fatto notare qualcuno. Ma il presidente russo ha sempre smentito: “Solo io sono l’unico e vero Putin in circolazione”, aveva affermato in un’intervista alla Tass. www.liberoquotidiano.it

