Kamala Harris: ‘scuolabus diesel danneggiano l’apprendimento dei bimbi’

di Antonio Amorosi – www.affaritaliani.it – Derisione e ilarità per la vice di Biden, pensa che gli scuolabus alimentati a diesel arrechino danno alla capacità di apprendimento dei bambini. Ha scatenato ilarità, sui giornali USA e sui social, l’apparizione a un evento a Seattle della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, dove ha parlato degli scuolabus americani. L’avvenimento era la promozione dell’iniziativa del presidente Joe Biden di sostituire gli scuolabus a diesel con quelli elettrici.

Kamala Harris con tono convinto: “Il 95% dei nostri scuolabus sono alimentati a diesel, il che contribuisce a condizioni molto gravi che riguardano la salute e la capacità di apprendimento”.

Eh? Ma su che basi il vicepresidente degli Stati Uniti sostiene una tesi così strampalata? Non c’è alcuna prova scientifica ma neanche una teoria minima che possa sostenere una follia del genere o che dia un briciolo di fondamento ad un’affermazione del genere.

E’ questo il nuovo fronte dei democratici nella guerra ai combustibili fossili?

Verrebbe da chiedersi: fino a che punto la mente umana possa mettersi in ridicolo condizionata dall’ideologia o dal business?

Mary Katharine Ham della CNN ha commentato: “Uno dei momenti più cupi e umoristici dell’epoca della pandemia”.

Anche le reazioni su Twitter non si sono fatte attendere. La stratega repubblicana Jessica Proud: “Gli autobus sono da biasimare per i bambini che rimangono indietro a scuola tenendoli fuori dalla classe per un anno”. Tom Zmich, candidato repubblicano alla Camera di New York : “Vuoi dire portarli a scuola in luoghi in cui i democratici non li obbligano a fare un apprendimento a distanza fallimentare”.

Fosse ancora vivo il grande Giorgio Gaber aggiungerebbe un strofa ironica alla sua canzone Destra/Sinistra: “Con l’elettrico sei di sinistra, la destra va col diesel e inquina, yea, yea”.

C’è anche chi ha ritwittato il video della Harris specificando che “non è satira”, sono parole davvero pronunciate o chi ironicamente rammenta che la chiusura delle scuole da parte dei Democratici durante la pandemia abbia avuto un impatto più importante sulla capacità di apprendimento degli studenti.

Questo perché secondo molti test pubblici l’apprendimento degli studenti americani è crollato durante la pandemia di COVID-19, a causa della chiusura delle scuole per lunghi periodi di tempo.

L’associazione FreedomWorks: “Davvero? Sono i democratici radicali che influenzano la ‘capacità di apprendere’ dei bambini. Sono stati i ‘liberal’ a tenere i bambini fuori dalla scuola per oltre un anno”.

La saggista e scrittrice Jordan Boyd: “Sai cosa fa davvero male alla ‘capacità di apprendere’ dei bambini? Chiudere le scuole. Ciò contribuisce sicuramente a ‘condizioni molto gravi’, ma non vedo nessuno nell’amministrazione di Biden che vieti i sindacati degli insegnanti e punisca i burocrati sanitari che hanno condannato i bambini agli schermi”.

Durante il discorso gli scuolabus, oltretutto gialli, hanno sollecitato le nostalgie della Harris: “Chi non ama uno scuolabus giallo, giusto? Puoi alzare la mano se ami uno scuolabus giallo? Molti di noi sono andati a scuola con lo scuolabus giallo, giusto? Fa parte della nostra esperienza di crescita. Fa parte di una nostalgia, un ricordo dell’eccitazione e della gioia di andare a scuola per stare con il tuo insegnante preferito, per stare con i tuoi migliori amici e per imparare. Lo scuolabus ci porta lì”.

Harris ha annunciato che quasi un miliardo di dollari è stato assegnato ai distretti scolastici per sostituire i vecchi autobus con veicoli elettrici. Questo finanziamento proviene dal disegno di legge sulle infrastrutture approvato nel 2021 in modo bipartisan.

