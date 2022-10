Twitter, UE contro Elon Musk: ‘qui e regole le facciamo noi’

Botta e risposta a colpi di tweet il neo proprietario di Twitter, Elon Musk, e il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton. “L’uccellino è liberato”, ha twittato Musk per dare l’annuncio dell’acquisizione. “In Europa l’uccellino volerà secondo le nostre regole dell’Ue”, ha replicano Breton.

“Buona notizia per la rete, per la Democrazia e la libertà. Adoro Elon Musk”. Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, commentando l’acquisizione di Twitter da parte di Musk.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitri Medvedev, ha augurato a Elon Musk successo nella lotta contro la “dittatura ideologica” su Twitter e ha suggerito a Starlink di smettere di lavorare in Ucraina.”Buona fortuna nel superamento dei pregiudizi politici e della dittatura ideologica su Twitter”, ha twittato l’ex presidente russo. “E esci da questa faccenda di Starlink in Ucraina”, ha aggiunto.

“Sono molto felice che Twitter sia ora in buone mani e non sarà più gestito da folli e maniaci della sinistra radicale che odiano veramente il nostro paese”. Così ha scritto l’ex presidente Donald Trump sul suo social media Truth Social. Trump ha aggiunto che “Twitter deve, ora, lavorare sodo per sbarazzarsi di tutti i bot e gli account falsi che lo hanno danneggiato così gravemente. Sarà molto più piccolo, ma migliore. AMO LA VERITÀ!”.

Elon Musk ha completato la sua acquisizione di Twitter da 44 miliardi di dollari e ha già iniziato a fare pulizia, licenziando quattro top manager. Le persone silurate sono il chief executive Parag Agrawal, il chief financial officer Ned Segal, il responsabile degli affari legali e della ‘policy’ Vijaya Gadde e il general counsel Sean Edgett. Agrawal e Segal, che si trovavano all’interno del quartier generale della società, sono stati letteralmente buttati fuori dall’edificio scortati dalla sicurezza.

Elon Musk ha twittato “l’uccello è libero”, in riferimento proprio a Twitter – il cui logo è un uccellino blu -, dopo aver preso il controllo della piattaforma. https://www.rainews.it

Condividi