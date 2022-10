Forte mal di testa, 15enne muore all’ospedale di Brindisi

BRINDISI – Una ragazzina di 15 anni è morta all’ospedale Perrino di Brindisi, dove era arrivata con un forte mal di testa. È il secondo caso in poche settimane dopo il decesso di un’altra adolescente, sempre nello stesso nosocomio, deceduta per una miocardite fulminante.

L’altro caso ► Covid, febbre e vomito: muore 14enne vaccinata con 3 dosi

La ragazzina, vaccinata con tre dosi, era risultata positiva al Covid dopo il tampone di routine in ospedale, dove era giunta a causa di febbre alta e conati di vomito. Sabato mattina il ricovero in pediatria, poi a causa dell’improvviso peggioramento delle sue condizioni la 14enne era stata trasferita in terapia intensiva.

