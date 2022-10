Covid, febbre e vomito: muore 14enne vaccinata con 3 dosi

Una 14enne è morta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi. La giovane era stata portata nei giorni scorsi con febbre e vomito all’ospedale di Ostuni. Qui è stata accertata la sua positività al Covid e, successivamente, la ragazzina è stata trasferita nel reparto di Pediatria del Perrino dove le sue condizioni sono peggiorate e si è reso necessario il ricovero in Rianimazione dove questa mattina la 14enne, che era vaccinata con tre dosi, è morta. Sono in corso gli accertamenti clinici per verificare le cause del decesso. https://gazzettadelsud.it

