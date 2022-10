Meloni: ereditiamo povertà e scarse risorse da chi le denuncia

Roma, 26 ott. (askanews) – Il dibattito al Senato è stato “franco ma rispettoso e composto” e ha fatto emergere “lo stato reale in cui versa l’italia. Sia negli interventi della maggioranza che dell’opposizione, nei quali sono stati citati rapporti della Caritas, dati sulla povertà, sulla disoccupazome e precarietà, sulle scarse risorse di cui disporremo” è uscito un “racconto che ci aiuta in una grande operazione verità sull’Italia che ereditiamo anche da chi denuncia queste condizioni”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella sua replica in Senato. “Un raccontro – ha aggiunto – forse più sincero da quello fatto in altri tempi quando si brindava per l’abolizione della povertà”.

