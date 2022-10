Migranti, Piantedosi: ‘flussi siano affidati agli Stati, non ai trafficanti’

Matteo Piantedosi presenta la sua ricetta per affrontare l’emergenza migranti. “Dobbiamo continuare a riaffermare l’esigenza che i flussi migratori devono essere affidati all’intervento degli Stati e alla loro capacità di governare questo fenomeno, e non all’azione dei trafficanti e neanche a quella dello spontaneismo sia pur umanitario”, ha detto il neo ministro dell’Interno, in una intervista al Messaggero. “Insisto sull’indispensabilità che i flussi vengano governati dagli Stati”. tgcom24.mediaset.it

Condividi