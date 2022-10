Draghi: ‘con la Cina non dobbiamo essere indulgenti’

Bruxelles, 21 ott. (askanews) – “Quasi tutti coloro che sono intervenuti nella discussione sulla Cina (che si è svolta al Consiglio Ue, ndr) hanno detto che non dobbiamo ripetere l’errore fatto con la Russia: non dobbiamo essere indulgenti e superficiali. Quelli che sembrano rapporti d’affari, di concorrenza, da parte nostra sono così, dall’altra sono parte di una regia complessiva del sistema cinese e vanno trattati come tali. La preoccupazione è evitare quel pericolo” già fatto con la Russia. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio europeo.

(ANSA) – “Stiamo vedendo un’accelerazione nelle tensioni, il presidente Xi continua sulla sua strada di una maggiore assertività e autosufficienza della Cina, che comprende la dominazione del sudest asiatico e una crescente influenza nel mondo, compresa la sua partnership senza limiti con la Russia: tutto questo influenza le nostre relazioni con Pechino”.

Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al termine del Consiglio Europeo. “Dobbiamo essere vigili sulle nostre dipendenze, rinforzare le nostre capacità e le relazioni con fornitori affidabili. (ANSA)

