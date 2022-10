Violenza sessuale a Bologna, fermato nigeriano

Si sarebbe avvicinato a una studentessa fuori sede che camminava in piazza Scaravilli, in zona universitaria, nella notte tra sabato e domenica scorsi rivolgendole alcuni apprezzamenti di natura sessuale e successivamente palpeggiandole il fondoschiena. A quel punto un’amica della vittima della violenza, che era lì presente, è intervenuta in soccorso provocando la reazione del molestatore, un 21enne di origine nigeriana, disoccupato, pregiudicato e regolare sul territorio nazionale.

Il giovane molestatore, così, secondo la testimonianza della seconda studentessa, l’avrebbe colpita violentemente con uno schiaffo sul viso e un calcio nella pancia. Grazie all’aiuto di altre persone presenti il 21enne è stato allontanato, dopo una colluttazione con altro ragazzo colombiano intervenuto a difesa delle 2, contro il quale il 21enne ha lanciato una bottiglia di vetro.

Al loro arrivo i Carabinieri lo hanno bloccato nigeriano e riportavano la calma. Le due ragazze venivano successivamente trasportate presso il pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove la ragazza percossa veniva riscontrata affetta da contusioni e giudicata guaribile in 4 giorni. Lo scrive il giornale locale gazzettadibologna.it

