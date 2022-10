Parlamento, Letta: ‘vice presidenti siano donne’

Roma, 18 ott “La mia scelta dipende anche dal fatto che noi abbiamo un vulnus di genere. Per questo anche per la vicepresidenza la mia proposta è di riconfermare Anna Rossomando come vice presidente del Senato. Anche alla Camera proporrò una vice presidente donna, tra le figure più rappresentative del nostro partito”. Lo ha detto Enrico Letta ai senatori del Pd.

La scelta di confermare i capigruppo “mi sembra rispettosa nei confronti di chi vincerà il Congresso. Questa logica di rispetto mi sembra prevalente rispetto a qualunque altra logica. In questo anno e mezzo abbiamo ottenuto risultati importanti con Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, quindi mi sento di suggerirvi una riconferma”. Lo ha detto Enrico Letta all’assemblea dei senatori del Pd. “L’elezione dei capigruppi è indispensabile anche per instaurare contatti con gli altri gruppi in occasione degli appuntamenti di domani, resi più complicati dai nuovi regolamenti. Servono subito contatti coi nuovi gruppi e anche per questo ho voluto anticipare questa riunione”, ha sottolineato il segretario dem.

“Dobbiamo impostare da subito un’opposizione molto netta e molto alternativa, senza farsi spaventare dal fatto che l’atteggiamento di Meloni è quello di chi vuole influenzare anche come l’opposizione fa l’opposizione”. Lo ha detto Enrico Letta ai senatori del Pd. “Noi non dobbiamo essere un’opposizione di comodo, ma anzi un’opposizione forte e importante. Per farlo, dobbiamo fare l’opposto di quanto successo giovedì: opposizioni divise che si vendono per un piatto di lenticchie. Questo è quello che vuole la maggioranza e ha un impatto devastante sull’opinione pubblica. So che il nostro gruppo è al di sopra di ogni sospetto e vi chiedo di ribadirlo in tutte le uscite pubbliche”, ha spiegato il segretario del Pd.

