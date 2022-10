Nigeria, rapito un altro sacerdote

Ennesimo rapimento di un sacerdote nigeriano. “P. Joseph Igweagu, parroco della parrocchia di San Giuseppe, Abata Nsugbe, è stato rapito mentre tornava in canonica dopo aver celebrato una messa funebre a Umunnachi mercoledì 12 ottobre” afferma un comunicato dell’Arcidiocesi di Onitsha del 16 ottobre.

Nel sollecitare la preghiera dei fedeli per “il rilascio incondizionato” del sacerdote, l’Arcidiocesi precisa che “sta facendo tutto il possibile per ottenere la sua liberazione”.

“Mentre preghiamo per la conversione dei suoi sequestratori, facciamo appello a nostra Madre Maria, che scioglie tutti i nodi, perché interceda in suo favore in modo che venga presto rilasciato indenne” conclude il comunicato pervenuto all’Agenzia Fides.

Lo Stato di Anambra si trova nel sud-est della Nigeria ed è una delle zone colpite dal fenomeno dei rapimenti a scopo di estorsione, un crimine ormai endemico in diverse aree della Nigeria. (L.M.) (Agenzia Fides 18/10/2022)

