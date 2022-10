Vaccino Covid, Bassetti: “rifarei tutto quello che ho fatto”

“Sembra che adesso faccia più comodo dire `io non c’ero, non ero tra quelli che hanno spinto alla vaccinazione´. Credo siano dei codardi”. “Io rifarei tutto quello che ho fatto, sono orgoglioso di quello che la scienza e noi medici abbiamo fatto per il nostro Paese e sono sicuro che la grandissima maggioranza degli italiani è felice di essersi vaccinata, così come sono altrettanto sicuro che con le giuste raccomandazioni e la giusta organizzazione andranno a farsi anche quarta dose.

I vaccini ci hanno portato all’endemizzazione del virus, e se non li avessimo avuti non saremmo dove siamo oggi.

Quindi attenzione a questo sentimento che sta emergendo da alcuna parte della popolazione. Non c’è nulla di buono.” Lo scrive su Facebook il dr. Matteo Bassetti.

► Bassetti contestato a Sanremo: “Devi andare in galera. Assassino”

Condividi