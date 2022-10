Malore improvviso, muore calciatore Simone Fauci

(www.bresciaoggi.it) – Un lutto scuote il mondo calcistico bresciano, che piange la prematura scomparsa di Simone Fauci: un malore improvviso se l’è portato via, strappandolo all’affetto della moglie Valentina, della figlia piccola e di tutti i familiari. Un dramma difficile da elaborare per tutte le persone che l’hanno amato, apprezzato e conosciuto: attaccante originario di San Polo, Fauci era nato il 20 agosto del 1984. Il decesso venerdì 14 ottobre, mentre lunedì, alle 10.30, verrà celebrato il funerale nella Parrocchia di San Luigi Gonzaga a San Polo. Il mondo dilettantistico bresciano, che ha cuore grande, non lo dimenticherà.

Simone Fauci, una vita dedicata al calcio

Dei 38 anni di vita ben più della metà li ha trascorsi in giro per i campi della provincia, buttando il pallone in rete a ripetizione. Un bravo ragazzo, con la testa sulle spalle e attento prima di tutto alle necessità della famiglia: «Aveva uno stile di vita integerrimo, anche perché si occupava di pulizie e la mattina si svegliava presto per andare a lavorare – prosegue Pasquali –. Era un buon centravanti, ma soprattutto una grande persona: nello spogliatoio sapeva farsi benvolere da tutti, è uno shock difficile da digerire».

Lunedì 17 ottobre i funerali

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle scorse ore, anche da parte di quelle società nelle quali Fauci ha militato: i funerali si svolgeranno lunedì 17 ottobre alle 10.30, nella Parrocchia di San Luigi Gonzaga a San Polo. Il corteo funebre proseguirà poi fino al cimitero di San Francesco di Paola.

