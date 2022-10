Boldrini posta video fake su Fontana. Poi lo cancella

di Luisa Perri – www.secoloditalia.it – L’ultima schifezza è il video finto di Fontana che definisce animali gli immigrati, postato vergognosamente anche da Laura Boldrini: un obbrobrio che indigna Marcello Pera, già presidente del Senato. Il professore eletto in Senato con FdI ha scritto una nota sul comportamento irresponsabile della sinistra italiana.

“Il presidente Ignazio La Russa appena eletto ha fatto un discorso di alto profilo. La sinistra dovrebbe raccogliere quelle sagge parole per costruire un clima collaborativo. Invece – dice Pera – si è lanciata in una campagna di delegittimazione del tutto inaccettabile, che ha esteso anche al neo-presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Enrico Letta, attaccando i due presidenti all’estero, non solo ha mostrato mancanza di rispetto delle istituzioni, ma totale disprezzo per l’immagine dell’Italia”.

Pera a Letta: “Mai vista tanta irresponsabilità”

“Neppure l’insuccesso della sua campagna elettorale – prosegue il senatore di FdI – gli ha insegnato che perseguire il proprio tornaconto a scapito dell’interesse del Paese è un suicidio. O che inseguire fantasmi è un’allucinazione. Gli stessi vecchi predecessori comunisti di Letta non si sarebbero mai comportati con tanta irresponsabilità. Una domanda su tutte, perché riguarda la nostra democrazia: Letta intende opporsi o vuole scontrarsi? Vuole confrontarsi con gli avversari o combattere un demonio?”.

Boldrini costretta a cancellare il video fake su Fontana

A conferma dell’atteggiamento irresponsabile da parte del Pd, il video fake fatto circolare dall’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, nel quale si associava una frase di Fontana che associava immigrati e animali. Un videomontaggio fasullo, che l’esponente del Partito democratico è stata costretta a eliminare.

“Un video in rete da me usato, risulta oggi montato in modo da generare confusione su una frase espressa da Fontana. In particolare la parte in cui afferma che ‘la priorità è che ci siano più bambini europei in Europa, non gli animali!

Sveglia!’. Ho sempre fatto battaglie contro disinformazione e manipolazione, pertanto mi dispiace per l’inconveniente. Il resto del video in cui definisce “schifezze” le coppie gay e altri passaggi, conferma il pensiero di Fontana e anche la mia opinione su di lui”. Lo scrive su Facebook Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico, correggendo la clamorosa bufala.

