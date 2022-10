UE, procuratore antifrode avvia indagine su acquisto vaccini covid

di Giuseppina Perlasca – Eppo, il pubblico ministero europeo indipendente, un inquirente che solitamente si occupa dei casi di corruzione all’interno della UE, ha iniziato un’indagine che riguarda il processo di acquisto dei vaccini anti-covid nel 2020-2021.

Allo stato attuale non sono state diffuse altre notizie, per cui dobbiamo ritenere che tutto sia nella fase iniziale di raccolta delle informazioni. Sappiamo però che l’Ombudsman della UE, l’autorità dell’Unione che si occupa di trasparenza e di mediazione nei confronti dei cittadini, ha reso noto che la Commissione ha negato l’accesso ai messaggi di testo scambiati fra l’AD di Pfizer, Bourla, e la presidente della Commissione Von Der Leyen, proprio su questo scottante tema e nonostante la specifica richiesta dell’ente europeo. Una decisione fortemente criticata dall’organo stesso e che potrebbe essere alla base delle attuali indagini.

Speriamo che abbiano più successo che le indagini sulle mascherine in Italia. (https://scenarieconomici.it)

The #EPPO confirms that it has an ongoing investigation into the acquisition of COVID-19 vaccines in the European Union. This exceptional confirmation comes after the extremely high public interest. No further details will be made public at this stage. pic.twitter.com/4001sNZREN

