Confcommercio, a settembre giù i consumi: alimentari -4,9%

ROMA, 14 OTT – A settembre 2022 l’Indicatore dei consumi Confcommercio (Icc) conferma la tendenza al rallentamento, con una riduzione su base annua del 2,0%. Risultato di un incremento della domanda per i servizi (+2,7%) e di una riduzione di quella relativa ai beni (-4,0%). La tendenza al ridimensionamento della domanda, sottolinea Confcommercio, “è sostanzialmente diffusa tra i beni e comincia ad interessare anche alcuni segmenti dei servizi”.

Le maggiori flessioni, sempre su base annua, si registrano per elettrodomestici (-14,6%), auto (-6,2%) e abbigliamento (-5,4%) ma anche per i consumi alimentari (-4,9%). Tuttavia anche per i servizi, sottolinea ancora Confcommercio, la domanda comincia a mostrare un’evoluzione più contenuta. In particolare, evidenzia, sono emersi segnali di criticità in alcuni settori, come la ristorazione (-4,2% su base annua). (ANSA).

Condividi